BIG BROTHER BBB 25: casada com dançarino, Daniele Hypolito é alvo por falta de molejo na pista Ginasta e bailarino do cantor Buchecha se viram pela primeira vez em baile funk há 11 anos e casaram três anos depois

Apesar de ter aparecido na festa do “Big Brother Brasil” “totalmente travada” — como brincou o humorista Fábio Porchat, em referência ao meme da atriz Fernanda Torres —, Daniele Hypolito é casada com um professor de dança. Conhecido também por ser coreógrafo e bailarino do cantor Buchecha, Fábio Castro está casado com a ginasta desde 2018. O casal, aliás, teve o primeiro encontro em um show do cantor, no Rio de Janeiro.

O entrosamento de Daniele Hypolito na festa do BBB 25 virou motivo de piada nas redes sociais. Muitos internautas comentaram sobre sua falta de jeito para acompanhar as músicas que tocavam:

“Você viu a Daniele Hypolito?

Relembre a história de amor do casal

Coreógrafo e professor de danças urbanas no Rio de Janeiro, Fábio Castro é bailarino do cantor Buchecha. Ele e Daniele se conheceram há uma década, em um show do próprio funkeiro, durante uma festa. “Eu achando que era só mais um Baile da Favorita, aquela noite mudou nossa vida”, comentou ele em uma publicação no Instagram comemorando a data.





O pedido de casamento, aliás, veio apenas três anos depois. De acordo com a coluna de Bruno Astuto à época, o bailarino pediu a mão de Daniele em um momento à moda antiga, diante da família da ginasta. Juntos, eles participaram do “Power Couple Brasil”, na Record.

Daniele e Diego Hypolito no BBB 25

Daniele Hypolito, de 40 anos, e Diego Hypolito, de 38, são ginastas nascidos em Santo André, São Paulo. Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez. Por influência da irmã mais velha, a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde Daniele conseguiu um contrato com um grande clube de ginástica. "A gente se conhece muito. O que eu mais gosto é que nós somos mais que irmãos, somos amigos. Ela sempre foi a pessoa que esteve ao meu lado, em todos os momentos. As nossas vitórias sempre foram dos dois, independentemente de ser uma medalha olímpica. Não tinha como vir para o BBB com outra pessoa que não fosse a minha irmã", afirma Diego.

Daniele competiu em cinco edições de Jogos Olímpicos e foi a responsável pela primeira medalha individual de uma ginasta brasileira em um Campeonato Mundial, na edição de 2001, na Bélgica. Ela está casada. Se define uma pessoa tranquila, o oposto de seu irmão. Observadora, Daniele considera importante entender o que está acontecendo antes de se posicionar. "A minha irmã é uma pessoa muito justa e decente, que sempre está em busca de melhorar. E de me ajudar também; é uma grande parceira", descreve Diego.

Diego diz que sempre se espelhou na irmã. Na ginástica, conquistou a torcida brasileira em 2007, ao ganhar o ouro nos Jogos Pan Americanos do Rio. A partir dali, revela que descobriu o gostinho de ser tratado como alguém conhecido. Atleta de alta performance, já teve que operar o pé, o joelho e o ombro. A recompensa dos esforços da vida inteira dedicado à profissão veio com a medalha de prata nas Olimpíadas do Rio, em 2016. Diego também é o primeiro ginasta masculino do Brasil e da América do Sul a conquistar uma medalha em Campeonatos Mundiais da modalidade. Entra no BBB solteiro. “Meu irmão é muito simpático. Ele tem o riso frouxo, é alegre, divertido, e por isso é muito gostoso estar com ele. Além disso, tem um coração que não cabe dentro do peito”, conta Daniele sobre as características que admira em Diego.

