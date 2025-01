BBB 25: com Gracyanne na Xepa, grupo compra 320 ovos e 15 kg de carne para a semana

A- A+

Gracyanne Barbosa fez sua estreia na temida Xepa do BBB 25. A modelo fitness, que passou a primeira semana no Vip e acabou com todos os ovos da casa em quatro dias, mudou de grupo depois que não foi escolhida pela dupla de líderes Aline e Vinícius.

As primeiras compras da semana da Xepa foram conduzidas por quatro pessoas: as duplas Diego e Daniele Hypolito e Vilma e Diogo. O grupo deu prioridade para as proteínas e comprou todas as bandejas de ovos disponíveis. Eram 32 bandejas de 10 ovos cada, totalizando 320 ovos.

O grupo tem 16 pessoas. Caso dividam os ovos igualmente, cada pessoa terá disponível 20 ovos para a semana. Quando entrou no reality show, Gracyanne explicou que fora da casa costuma comer 40 ovos por dia, o dobro da cota que ela terá para uma semana inteira. Resta à sister negociar com seus parceiros alguma troca

Para alívio do grupo, os ovos eram um dos itens mais baratos disponíveis no mercado: 10 estalecas a cartela, ou seja, 1 estaleca por unidade. "Proteína fomos no máximo disponível", declarou dona Vilma ao voltar das compras. "A gente conseguiu pegar tudo", comemorou Daniele Hypolito, que já ofereceu parte dos seus ovos para Gracyanne.

Além dos ovos, o grupo da Xepa comprou 15 kg de carne, que eram oferecidas em bandejas de 500 gramas. O grupo comprou 12 bandejas de rabada (6kg), 8 de fígado (4kg), 8 de moela (4kg), e 2 de língua (1kg).

"Não como fígado há anos, mas super vou comer. Rende mais que a rabada que tem muito osso, é o bife puro. Minha mãe vai achar o máximo eu comendo fígado", declarou Gracyanne.

