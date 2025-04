BBB 25: saiba como vai ser e onde ver a festa da grande final do reality

A- A+

Uma grande festa está sendo preparada para o encerramento da 25ª edição do Big Brother Brasil, na noite de hoje, depois da novela “Vale tudo”, na TV Globo.

Três brothers estão na disputa do grande prêmio, no valor de R$ 2,72 milhões.

João Pedro, de Buriti Alegre, de Goiás, que entrou na casa com seu irmão gêmeo, João Gabriel; Guilherme, que saiu de Olinda, Pernambuco, com a sogra, Joselma; e Renata, que veio de Fortaleza, Ceará, com a amiga Eva, são os finalistas desta versão, que chega ao fim após cem dias de confinamento, no reality apresentado por Tadeu Schmidt.

Agora sem os seus pares, eles poderão assistir a tudo de dentro da casa, enquanto muitos convidados estarão no gramado.

E estarão pertinho de seus familiares: dois parentes de cada um dos finalistas também acompanharão a decisão.

Também estará no gramado, adaptado à altura para a cerimônia de premiação, o time da #RedeBBB, que acompanhou em programas especiais tudo o que aconteceu na casa: Gil do Vigor, Ceci Ribeiro, Ed Gama, Ana Clara, Thiago Oliveira, Beatriz Reis, Pitel e Vitor diCastro.

Para marcar o grande finale, haverá muitas atrações musicais, de artistas que deixaram sua marca no programa e conhecem bem os cômodos da casa mais vigiada do Brasil.

No line up, estão previstas participações de Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24).

Fora do “elenco” do BBB, o cantor Paulo Ricardo, dono da voz da canção que é tema do reality, também se apresentará.

A transmissão da decisão poderá ser acompanhada ao vivo na TV Globo e no Globoplay. E o BBB não acaba quando termina.

Depois do encerramento, o Multishow exibe o “Big Show, a invasão”, com Ana Clara e Ed Gama entrando na casa.

Na quarta-feira (23), às 17h, haverá uma nova edição do Prêmio gshow BBB, ao vivo no site oficial do reality e no Globoplay. Também na quarta, a partir das 22h30, o Multishow exibe “Big Show, o reencontro”.

