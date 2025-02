BBB 25: confira o resumo da Festa do Líder João Pedro desta quarta (26)

A- A+

A Festa do Líder desta quarta-feira (26) movimentou a casa do BBB 25. O líder João Pedro escolheu uma temática sertaneja para sua festa e as festividades duraram até a manhã desta quinta (27).

Com Camilla no quarto do Barrado no Baile, um quase beijo entre João Pedro e Thamiris e diversas análises de jogo, a Festa do Líder rendeu muitas repercussões no jogo do BBB 25.

A participante não consegiu completar o desafio e só retornou para a casa do BBB 25 após o término da Festa do Líder.

Sentindo as dores da irmã

A nutricionista Thamiris conversou com o líder João Pedro após o brother escolher sua irmã, Camilla, para o Barrado no Baile.

"Não vou ficar com raiva pelas suas escolhas, não. Só que é minha irmã. Fiquei chateada por ela estar lá, é isso", desabafou Thamiris.

Após o decorrer da festa, Thamiris também conversou com Maike sobre o veto do líder. De acordo com ela, sua irmã deve estar arrasada pois aproveita muito as festas do BBB 25.

Alianças no jogo

Durante a mesma conversa com Thamiris, Maike analisou futuras alianças na casa e pensou nos próximos caminhos que o jogo tomaria.

"No dia que eu sair, o meu grupo muda inteiro. Para para pensar. Os moleques são apegados a mim, a gente é um trio. As minas vêm por causa dos moleques. A hora que eu sair, eles vão para o Vinícius" analisou Maike.

A volta de uma amizade

Durante a Festa do Líder do BBB 25, as sisters Vilma e Delma trocam elogios sobre suas participações no programa.

Delma afirmou que Velma era muito guerreira, que não tinha "noção do seu brilho e garra". A sister se referia à eliminação do filho de Vilma, o ator Diogo Almeida, do programa.

"Dona Vilma se saiu melhor do que Diogo quando pediu para ficar. Eu achei tão lindo. A senhora falou para o povo lá fora que são 25 anos que sonha estar aqui. Foi muito lindo", afirmou Delma.

Festa não é lugar de jogo

As sisters Daniele Hypolito e Gracyanne Barbosa analisaram a conversa entre o líder João Pedro e a sister Renata durante a Festa.

A ginasta afirmou que em uma comemoração como aquela, não se discute jogo.

Vitória se sente culpada

A participante do BBB 25 Vitória Strada afirma estar se sentindo culpada dentro do jogo, principalmente quando vai fazer alguma jogada e pensa primeira em si mesma.

O ex-ginasta Diego Hypolito aconselhou a sister, pedindo que não se sinta dessa forma. ""Eu estou muito feliz que você está aqui, cara" afirmou Diego para Vitória.

Quase beijo?

Os brothers João Pedro e Thamiris trocaram carinhos durante a Festa do Líder. Dançando juntos, os participantes estavam com os rostos bem colados um ao outro e a sister disse "Eita!".

"Não, não. Você que beijou minha boca", João Pedro disse.

