BBB 25: confira o resumo da Festa do Líder nesta quarta (20)

A madrugada no BBB 25 foi marcada por diversão e tensão durante a Festa do Líder Guilherme, nesta quinta-feira (20).

Enquanto alguns brothers aproveitaram o som do frevo, João Pedro, incomodado com a postura de Eva, declarou o fim da aliança com a sister.

João Gabriel foi o Barrado no Baile da semana, conseguindo completar o desafio em menos de 3 horas e voltando para aproveitar a Festa do Líder.

Veja o resumo da madrugada de Festa do Líder no BBB 25:



Festa do Líder foi em homenagem a Olinda

O tema da festa do líder Guilherme foi o carnaval de Olinda. Os brothers ficaram apaixonados pelo frevo e o pernambucano até ganhou seu próprio boneco gigante.

Diego e Eva mostraram habilidade no frevo. Guilherme aproveitou para curtir a festa com a sogra, Delma.



João Gabriel cumpre desafio do quarto Barrado no Baile

Enquanto a folia acontecia, João Gabriel, barrado da festa pelo líder Guilherme, cumpria o desafio no quarto Barrado no Baile.

O brother precisava pegar o convite para a festa que estava dentro de um baú protegido por cinco cadeados, que só eram abertos com uma senha de quatro dígitos.

O segredo de cada cadeado, identificado por cores, estava nos números coloridos dentro dos balões. Em menos de 2 horas de desafio, ele já havia encontrado 14 números.

Antes de completar 3 horas de desafio, o brother encontrou os 20 números necessários, e ganhou o direito de ir para a festa de Guilherme.



João Pedro especula Paredão com o irmão

Em conversa com Delma, João Pedro afirma que ele e o irmão, João Gabriel, devem enfrentar o próximo Paredão da casa.

Delma responde que não acredita na possibilidade e diz que se ela for para a berlinda, vai "muito feliz".



João Pedro critica atitudes de Eva

Ainda em conversa com Delma, João Pedro criticou algumas atitudes de Eva.

O brother disse que viu uma cena da sister que deixou ele e o irmão incomodados, e prefere ir embora antes de apertar o botão de desistência no reality.

Minutos depois, o brother fez queixas a Renata e disse que até Vinícius viu a reação de deboche de Eva depois que ele deu as costas.

"Parecendo que eu sou um cachorro, não sou cachorro não. Ela está achando que só porque eu brinquei por 50 dias de que eu queria beijar ela, eu tô apaixonado nela? Tomara que não", disse o goiano.

Renata respondeu que ele estava viajando.



João Pedro também reclamou com o irmão sobre um gesto que Eva teria feito com as mãos e disse que a sister o tratou como cachorro.

O brother disse que Eva ri deles e que para de conversar quando eles chegam nas rodas. João Pedro ainda avisou que vai se afastar da sister. "Não somos capacho de ninguém, se você quiser ficar [próximo] você fica", disse ele a João Gabriel



João Pedro ainda compartilhou a situação com Maike e afirmou que lavou as mãos e não joga mais com Eva. "Fica em paz, mano. Depois você vê isso", aconselhou Maike.



Guilherme se emociona no fim da festa

Ao som da música "Vai Ser Tão Lindo", Guilherme se emocionou no fim da sua festa. O brother recebeu o carinho de Aline, Vitória e Diego.

