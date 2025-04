A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: confira o resumo do que aconteceu após a eliminação de Maike Após a saída do brothe, com 49,12% dos votos, a madrugada na casa mais vigiada do país nesta sexta (11) foi agitada.

De acordo com o Ghow, estes foram os destaques da madrugada desta sexta (11):

Renata fala sobre Maike

Após a eliminação de Maike, a sister Renata conversou com João Pedro, líder da semana no BBB 25. Renata opinou sobre o comportamento do eliminado, que causou diversas advertências.

De acordo com a bailarina, o casal tinha falado sobre o ocorrido, e Renata teria advertido que "Ontem, você passou do limite. Tem que ter cuidado". Ela contou que o brother "pediu várias desculpas".

Votos entre aliados

"Eu vou para o Paredão, porque vou ser indicada pelo Líder [...] Vai ser uma desgraça, porque a gente vai ter que votar entre a gente", disparou Vitória Strada sobre a atual situação do jogo no BBB 25, durante conversa com Delma.

Logo, Delma pediu para que Diego Hypolito votasse nela no Paredão. "Votem em mim tudinho. Eu quero que meu genro fique", disse a dona de casa.

Guilherme também notou a situação do jogo, e logo esclareceu que não votaria em sua sogra.

"Não existe essa possibilidade. Aí, só sobra você [Vinícius] e Diego Hypolito. São duas pessoas que só foram numa crescente de carinho, admiração", analisou o pernambucano.

Rivais só no jogo

Os integrantes do Quarto Anos 50 combinaram de não deixar seus adversários isolados na casa do BBB 25.

"Rê, você não fique isolada da gente, não, viu?", pediu dona Delma à Renata após conversa entre aliados.

"Se a Renata estiver sozinha em algum momento, você pode reparar que eu não vou deixar", declarou Diego Hypolito acerca da decisão.

Sisters chorando

Na área externa, Renata chorou sozinha e logo foi acolhida por Diego Hypolito, Guilherme e Vinícius.

Muita coisa acontece ao mesmo tempo (...) Só queria um pouquinho de folga, mas não tem como, nesse final. Paredão em cima de Paredão", desabafou a sister.

Vitória Strada também teve um momento sensível com o brother Diego Hypolito. ""Estou pensando em tanta coisa que a gente passou aqui dentro. Estou pensando em como eu estou grata de estar aqui e no quanto foi difícil" disse a atriz.

