A- A+

Big Brother Brasil Quarto fechado, declarações e climão: confira os destaques do After do Show de Quarta no BBB 25 Após o show de Chitãozinho e Xororó, com participação especial de Sandy e Junior, os brothers e sisters movimentaram a casa com discussões sobre o jogo e relacionamentos

Durante o after do Show de Quarta desta quarta (5), a casa do BBB 25 agitou-se em movimentações de jogo e dinâmicas.

Após o término da apresentação de Chitãozinho e Xororó, com participação especial de Sandy e Junior, os brothers e sisters não perderam tempo e renderam durante toda a madrugada. Confira os destaques:

Fechamento do "Quarto Anos 50"

Após a dinâmica do Pegar ou Guardar, que aconteceu no programa ao vivo desta quarta (5), os brothers e sisters que estavam hospedados no "Quarto Anos 50" tiveram apenas um minuto e 30 segundos para pegar todos os seus pertences antes da interdição do quarto.

Assim, os participantes tiveram que se reorganizar nos cômodos da casa, o que não foi do agrado de todos. "Eu vou sair de onde eu estou dormindo desde o primeiro dia, para os outros que perderam o quarto lá em baixo?", soltou o goiano João Pedro.

O brother não queria ceder sua cama para a dupla Aline e Vinícius, que foram tirados do Quarto Anos 50.

Incerteza

Por falar na baiana Aline, a sister confessou estar confusa em relação ao ator Diogo Almeida. Conversando com Thamiris e Delma, Aline não acha que o brother seja "uma farsa total".

Porém, também não vê muita naturalidade em alguma de suas ações: "Eu fico na dúvida se está fazendo isso para aparentar que está tudo bem", completou a sister.

Thamiris, que vem se mostrando aversa às ações e falas de Diogo, acredita que Aline queira evitar um climão constrangedor entre ela e o ator. Aline acabou concordando com a nutricionista.

Amizades?

Entre os participantes João Gabriel e Renata, a amizade é o que prevalece. Após o gêmeo pedir um beijo na bocheca, a sister nega e concretiza: "É amigo, irmão para o resto da vida".

A amizade também parece crescer entre Vilma e Thamiris, mesmo que de maneira um pouco diferente.

"Adoro vocês, independente de tudo. Vou te botar no Paredão, mas eu te amo", confessou a nutricionista.

Dona Vilma concordou, afirmando que "depois que tudo acabar, a gente vai se reunir".

Veja também