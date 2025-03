A- A+

BBB 25 BBB 25: Daniele, Eva e Gracyanne estão no nono paredão Dinâmica contou com contragolpe e prova Bate e Volta; Eliminação acontece nesta terça-feira (18)

Daniele, Eva e Gracyanne formam o nono paredão do Big Brother Brasil 25, formado neste domingo (16). A composição da berlinda contou com indicação do líder, votação da casa, contragolpe e prova Bate e Volta. A eliminação acontece na noite da próxima terça-feira (18).

João Gabriel, anjo da semana, imunizou seu irmão, João Pedro. O líder Guilherme indicou Gracyanne ao paredão entre suas opções do “Na Mira do Líder”. “O que a gente fala aqui, é a nossa maior arma dentro do programa. E se a gente não lembra das nossas falas, isso pega muito mal lá fora”, disse ao justificar seu voto.

Votação da Casa

A votação no confessionário seguiu seu curso, com os participantes escolhendo seus alvos. Vitória foi a primeira a votar e escolheu Eva, que também recebeu votos de Daniele, Delma, Vinicius, Diego e Aline, totalizando seis indicações. Joselma foi votada por Eva, Vilma e Renata, enquanto Daniele recebeu votos de Maike, João Gabriel e João Pedro.

Com a votação encerrada, os mais votados foram Eva, com seis votos, e Joselma e Daniele, empatadas com três cada. Coube ao líder desempatar, já que as duas pessoas mais votadas no confessionário iriam ao paredão e o pernambucano optou por indicar Daniele.

Contragolpe

Gracyanne, indicada pelo líder, Guilherme, teve direito a contragolpear um colega de confinamento. Suas opções eram os que ainda estavam disponíveis no Na Mira do Líder, assim como ela: João Gabriel e Maike. A musa fitness optou por indicar um dos gêmeos para o paredão.

Bate e Volta

Vinícius comprou o poder coringa e poderia vetar uma pessoa da prova Bate e Volta. O baiano impediu que Eva fosse à disputa. Assim, Daniele e João Gabriel foram os únicos a participarem da dinâmica. O gêmeo venceu a prova e se safou da berlinda.

Perfil dos emparedados

Eva, a cearense de 31 anos cresceu sem luxos e, desde cedo, aprendeu a batalhar pelo que quer, por meio da rígida rotina da dança.

Gracyanne Barbosa já é uma figura bastante conhecida pelo público: é uma das modelos mais conhecidas de fisiculturismo, musa fitness e ex-mulher do cantor Belo.

Daniele Hypolito trilhou seu caminho na ginástica: primeira mulher brasileira a conquistar uma medalha em mundiais, duas vezes eleita a melhor atleta do Brasil e 14 vezes campeã brasileira. Depois que parou de competir, se tornou artista circense e palestrante.



