BBB 25: Daniele Hypolito aponta incoerência em escolha do líder para o "Barrado no Baile"

Durante uma conversa na manhã desta quinta-feira (13), após a Festa do Líder do BBB 25, a sister Daniele Hypolito opinou sobre a escolha do líder João Gabriel em indicá-la ao "Barrado no Baile".

De acordo com Daniele, a atitude foi "um pouco incoerente". Acompanhada do ator Diogo Almeida, que quis saber como foi a noite da ginasta no quarto "Barrado no Baile", Daniele descrevia os detalhes de sua prova quando o gêmeo João Pedro chegou na cozinha, onde os brothers se encontravam.

Logo, o goiano indagou se os brothers tinham ficado surpresos com a escolha, e Diogo afirmou que sim.

Mas João Pedro lembrou o participantes do veto que a dupla Diego e Daniele Hypolito tinham dado aos gêmeos, usando a situação como justificativa para escolha do líder.

"Vocês estavam votando em mim desde a primeira semana. Vocês nem passam pela minha cabeça para voto" rebateu Daniele, negando que tem como alvo a dupla de goianos.

A ex-ginasta acredita que a atitude tenha sido incoerente, já que João Gabriel tinha embates mais diretos com outros participantes.

