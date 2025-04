A- A+

"BBB 25": Deborah Secco comanda ação especial de 60 anos da Globo no reality
Atriz fará quiz sobre novelas da emissora com os participantes

Deborah Secco está de volta ao Big Brother Brasil. A atriz, que já fez participações em edições anteriores do reality, voltou à casa para passar a tarde com os participantes.

Entre as atividades programadas um quiz com cenas icônicas das novelas da emissora, além de um jogo da memória com bordões emblemáticos de folhetins.



A participação de Deborah aconteceu na tarde desta quinta-feira, 3.

Além das gincanas, os participantes puderam tirar fotos com caricaturas de personagens icônicos da teledramaturgia brasileira e gravar vídeos falando de suas principais memórias relacionadas ao canal.



As atividades fazem parte das ações de comemoração dos 60 anos da TV Globo, que incluem ainda o retorno do Vídeo Show, que terá edição especial transmitida em 24 de abril.

