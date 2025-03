BBB 25: Depois de desabafo de Gracyanne sobre comida, Belo sai em defesa da ex

A- A+

Gracyanne Barbosa protagonizou um momento emocionante no BBB 25, que levou até seu ex-marido, o cantor Belo, a se pronunciar.

A infuenciadora fitness reuniu a casa e fez um desabafo sobre a situação de insegurança alimentar que viveu no passado, chegando a pegar alimento do lixo.

Com a repercussão da cena, o cantor postou um relato nos stories do Instagram sobre a vida pregressa da ex.

"Eu conheço a Gracyanne como poucos. Durante 17 anos, estive ao lado dela, vi sua força, suas batalhas e tudo que ela superou para se tornar a mulher incrível que o Brasil não conhece. Mas o muitos não sabem — e, talvez, ela nunca tenha tido coragem de contar antes - é o que realmente ficou marcado em sua trajetória. Quando a Gra chegou ao Rio de Janeiro, ela não tinha nada. Nada além de um sonho e a vontade de vencer. Teve dias em que não teve o que comer, noites em que não tinha onde dormir. Ela passou dificuldades. Fome. Parte disso ela já tinha conseguido contar publicamente, parte não. Eu sei de praticamente tudo, porque o assunto ficou guardado entre nós durante os 16 anos em que estivemos juntos", escreveu Belo. "Isso não é algo fácil de dizer, nem para mim, nem para ela. Mas é uma verdade que agora veio à tona e que explica muito sobre as reações dela dentro da casa do BBB 25. Tem a dificuldade com a comida, que ela expôs hoje. E também a desconfiança em relação a tudo e a todos, muito compreensível, quando se observa todo o passado".

O relato continuou:

"O medo de passar por tudo aquilo de novo deixa marcas que ninguém vê, mas que influenciam até as pequenas escolhas. Eu não estou aqui para justificar nada, mas para pedir respeito por alguém que já passou por mais do que muita gente pode imaginar. A Gra sempre teve uma relação distante com sua família, e só quando já era independente financeiramente conseguiu se aproximar. Tudo o que ela conquistou foi com suor, dedicação e sacrifício. Nada do que vivemos juntos será apagado, e eu sei da grandeza do coração dela. Que ela possa sair dessa experiência mais forte do que entrou. E que a gente aprenda a olhar as pessoas além do que a TV nos mostra".

O que aconteceu com Gracyanne?

Na tarde de sábado, a influenciadora fitness reuniu os colegas de confinamento na sala e admitiu que estava escondendo comida.

“Eu queria pedir desculpa pra todos vocês. Acho que a maioria já sabe que eu estava pegando comida. Eu só queria explicar o que acontece comigo”, disse Gracyanne.



“Não foi nem por ficar com fome nem nada, mas é que o fato de a gente ter pouca coisa me levou pra um lugar que eu achei que nunca mais ia visitar, uma coisa que nunca compartilhei com ninguém, não queria que ninguém soubesse. De quando eu passei fome, tinha que comer do lixo. Porque, na minha cabeça, eu ia precisar pegar comida no lixo. Eu peço desculpas pra todo mundo. Sei que ninguém tem nada a ver com isso, sei que é errado”.

À noite, a sister voltou a falar sobre o assunto e foi consolada por Vinícius e Daniele no quarto Nordeste.

"O maior erro é quando a gente erra e não reconhece. Você teve uma grandeza gigante de reconhecer isso. É o que eu te falei, não fica se martirizando", disse Daniele.

