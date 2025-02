A- A+

dinâmica BBB 25: depois de pausa, Eva passa três horas no Castigo do Monstro e consegue abrir o cadeado A sister já havia passado sete horas na dinâmica, que precisou ser interrompida

Eva, do BBB 25, finalmente conseguiu abrir o cadeado do Castigo do Monstro. A sister passou sete horas, durante a madrugada deste domingo (9), tentando achar a chave correta. A produção precisou interromper a dinâmica para que ela pudesse descansar um pouco, comer e ir ao banheiro. Ela voltou, passou mais três horas na missão e conseguiu abrir o dispositivo na manhã de hoje.

Renata, que entrou com Eva, a acompanhava no gramado. "Abriu?", perguntou. Depois, as duas se abraçaram e comemoraram o feito. Eva foi para o Quarto Nordeste e dormiu, enquanto a amiga preparava um café da manhã para ela.

Esta é a primeira vez que uma participante encontra a chave ainda durante a dinâmica, que já apareceu em outras edições do reality show.

Renata e Eva comemoram depois que a sister conseguiu abrir o cadeado do Castigo do Monstro | Imagem: Gshow/Reprodução

No total, foram disponibilizadas 1.395 chaves para Eva abrir o cadeado.

Como Eva foi parar no castigo

A sister foi enviado ao Castigo do Monstro por Mateus, que venceu a Prova do Anjo, que fazia com que os participantes atravessassem três salas temáticas – uma sala de aula, um restaurante e um escritório – sem tocar em uma teia de laser sensível e utilizando um óculos de proteção contra o laser.

O objetivo era encontrar o cartão correto em cada ambiente para desbloquear a passagem para o próximo.

o Tadeu: "não tire os óculos eva, lembrando que os óculos são equipamento DE SEGURANÇA" se era pra eliminar por isso já deveria ter falado aqui, mas seguiu narrando normalmente, ou seja... NÃO ERA REGRA ELIMINATÓRIA #BBB25 pic.twitter.com/rPAT6wrPzL — vic (@todeboafodase) February 8, 2025

Eva até chegou a liderar a dinâmica, mas foi desclassificada porque retirou os óculos de proteção durante a prova.

Veja também