Big Brother Brasil BBB 25: veja os destaques da Festa do Líder desta quarta (12) Entre os acontecimentos, Daniele no quarto "Barrado no Baile", discussões de voto entre os brothers e especulações sobre os relacionamentos no jogo

Nesta quarta (12), a Festa do Líder causou movimentações no jogo e nas relações entre os brothers e sisters da casa do BBB 25.

A Festa do Líder teve diversos destaques, como Daniele no quarto "Barrado no Baile", discussões de voto entre os brothers e especulações sobre os relacionamentos no jogo.

De acordo com o Gshow, estes foram os destaques da Festa do Líder:

Primeira Festa do Líder

Na verdade, essa foi a primeira festa individual do líder. O tema da festa, escolhido pelo líder João Gabriel, foi inspirado em rodeios.

Tiveram direito a touro mecânico, cardápio típico de Goiás e telões com vídeos de João Gabriel e também de seu irmão gêmeo, João Pedro. Abrindo as comemorações, o líder João Gabriel inaugurou o touro mecânico, com direito a locução de rodeio.

Além disso o goiano dançou com a sister Thamiris, agarradinhos ao som de "Rolê", de Marcynho Sensação e Tarcísio do Acordeon.

Os gêmeos goianos também fizeram um show especial para os participantes da casa do BBB 25, com microfones imaginários e música sertaneja.

Barrada no Baile

A sister Daniele Hypólito foi escolhida para ficar no quarto "Barrado no Baile" pelo líder João Gabriel, e não participou da Festa do Líder.

Recebendo a missão de montar um quebra-cabeça de 300 peças, a sister não teve acesso às imagens da Festa. Seu irmão, Diego Hyopólito, incentivou a irmã durante sua missão, mesmo que não soubesse do quebra-cabeça. "Dani, fica bem aí dentro, hein! Você é maravilhosa! Amada, irmã!" incentivou Diego.

Após sete horas de tentativas, Daniele não conseguiu finalizar a prova e retornou para casa após a Festa do Líder.

"Ele criou problema com uma pessoa que não tinha embate nenhum com ele. Incoerente para caramba" desabafou a sister, se referindo ao líder João Gabriel.

Vilma X Delma

Discutindo sobre a relação das sisters Vilma e Delma, os participantes Guilherme e Diego Hypólito relembraram a "situação do café".

Diego afirmou que a situação o incomodou bastante, e Guilherme perguntou se o brother estava presente no momento. O ginasta negou, mas garantiu que "Sua sogra não mente".

Guilherme confessa que já chegou a falar com Delma sobre a relação com Vilma, pois acredita que a sogra ainda sente um carinho pela sister.

Tensão entre sisters?

Camilla aconselhou a sister Vitória Strada sobre a dupla cearens Eva e Renata. A trancista afirma sentir um certo clima gerado pelas amigas.

"E elas se incomodam muito com você, ficam muito preocupadas com o que você está fazendo e deixa de fazer", opinou Camilla.

Vitória confessou que pensa sobre a origem do incômodo, mas também afirma que cansou de tentar entender. "A gente acha que ranço é só implicância, mas não. Tem uma intuição", comentou Vitória.

Opções de voto

Após a eliminação de Gabriel, a casa do BBB 25 logo iniciou as discussões sobre a formação do novo Paredão.

Conversando com Vitória Strada e Mateus, a sister Delma declarou já ter feito sua escolha. "Um dos dois. Voto na hora. Eu não penso duas vezes" disse, se referindo a Diogo Almeida e sua mãe, Vilma.

Já Gracyanne acha que será a escolha da sister Aline, afirmando que "Ela ficou muito chateada comigo".

