Diego Hypolito e Daniele Hypolito, e Gracyanne Barbosa e Giovanna formam o primeiro paredão individual do Big Brother Brasil 25. A partir de agora, apenas um participante será eliminado. Nesta semana, o outro integrante da dupla será enviado para o Quarto Secreto e retornará imune na próxima semana.

Imunidade

Antes da votação, quatro participantes já estavam imunes. Os líderes Maike e Gabriel, que venceram a Prova do Líder de resistência após mais de 20 horas de disputa, não podiam ser votados. Além deles, Renata e Eva foram imunizadas pelo Big Fone. Aline e Vinícius, vencedores da Prova do Anjo, protegeram os olindenses Guilherme e Delma.

Formação

Na sexta-feira (31), os líderes Maike e Gabriel colocaram três duplas Na Mira do Líder: Vitória Strada e Mateus, Daniele e Diego Hypolito, e Aline e Vinícius. No domingo, eles indicaram Daniele e Diego diretamente ao paredão.

Além da indicação dos líderes, as duas duplas mais votadas pela casa também foram emparedadas. Houve um empate entre Gracyanne e Giovanna e Diogo e Vilma, ambos com quatro votos. Nesta semana, as duas duplas mais votadas deveriam ir ao paredão, mas os quatro participantes empatados precisaram escolher, em consenso, outra dupla para indicar em um contragolpe. Após muita discussão, eles optaram por enviar Aline e Vinícius à berlinda.

Bate e Volta

Três duplas participaram da Prova Bate e Volta: Aline e Vinícius, Gracyanne e Giovanna, e Diogo e Vilma. Duas delas conseguiram escapar do paredão, deixando Gracyanne e Giovanna na berlinda. Durante a prova, Diogo e Vilma ainda ganharam um carro.

Quarto Secreto

Apesar do paredão ser formado por duas duplas, a votação é individual. Na próxima terça-feira (4), um dos emparedados será eliminado definitivamente. O outro integrante da dupla será enviado para o Quarto Secreto, sem que os demais participantes saibam da dinâmica. Esse jogador retornará imune na próxima semana.

Perfil dos emparedados

Diego Hypolito e Daniele Hypolito

Os irmãos Hypolito, conhecidos por suas carreiras na ginástica olímpica, foram indicados pelos líderes e estão no primeiro paredão individual do BBB 25.

Daniele, de 40 anos, é a ex-ginasta brasileira com o maior número de participações olímpicas e foi vice-campeã mundial em 2001. Diego, de 38 anos, conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2016. Naturais de Santo André, São Paulo, os irmãos construíram carreiras de destaque no esporte.

Gracyanne Barbosa e Giovanna

A empresária e musa fitness Gracyanne Barbosa, de 42 anos, entrou no reality ao lado da irmã, a veterinária Giovanna, de 26 anos.

Naturais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, as duas compartilham nas redes sociais o gosto por atividades físicas e uma rotina saudável. Gracyanne, conhecida no mundo do fisiculturismo, segue uma rotina intensa de treinos e dieta.

Formada em Direito pela UFRJ, ela nunca exerceu a profissão. Atualmente, acumula mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais e entrou no reality solteira, após a polêmica separação do cantor Belo. Já Giovanna, com mais de 100 mil seguidores, compartilha sua rotina profissional e pessoal nas redes.

