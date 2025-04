BBB 25: Diego Hypolito descarta amizade com Maike após o BBB 25: 'Duvidou da minha ansiedade'

A- A+

Diego Hypolito, 16º eliminado do BBB 25 com 59,77% dos votos, participou do café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você e foi direto ao ponto ao falar sobre as relações que pretende continuar fora do confinamento. Questionado sobre quem não gostaria de manter contato aqui fora, o ginasta não hesitou ao citar Maike.

"Maike. Ele duvidou de muitas coisas minhas, duvidou da minha ansiedade. Eu achava que era um cara extremamente bacana, mas, principalmente depois que eu vi alguns vídeos, depois que eu saí, eu vi que na realidade partia muito do meu lado, e não era uma coisa, algo mútuo (...). Eu respeito ele, eu vou torcer pelo sucesso dele, mas não é uma pessoa que eu desejo, hoje em dia, ter amizade", afirmou.

Na entrevista, Diego comentou que enfrenta crises de ansiedade há alguns anos e que realiza acompanhamento com uma terapeuta, incluindo sessões de "terapia do amor".

Ele contou que, mesmo com esse preparo emocional, preferiu esconder essa fragilidade dentro da casa, pois temia ser julgado por isso, já que era visto pelo público como um campeão olímpico.



Apesar das dificuldades, ele avaliou que o BBB representou um recomeço pessoal. Disse que entrou no programa sem muita esperança e que a experiência lhe devolveu ânimo para seguir acreditando nos próprios sonhos, mesmo diante das incertezas da vida.



Durante a entrevista, ele também relembrou sua história no esporte, marcada por desafios e superações. "Foram períodos muito complicados (...). Nesses 12 anos, foram 11 cirurgias (.. ) parecia que era improvável que isso acontecesse. Só que eu nunca perdi o ânimo e eu nunca deixei de seguir os caminhos do que a minha mãe me ensinou."



Diego elogiou o desempenho de alguns colegas de confinamento e apontou Aline como a maior jogadora do BBB 25. "Aline protagonizou muitas coisas importantes. As pessoas que eu mais admiro são o Gui e a Vitória, mas gostei muito do jogo da Aline (...). Ela foi muito corajosa."



Sobre o momento mais marcante do programa, o atleta destacou o sentimento de superação. "Superar os meus medos foi muito inexplicável. Não imaginaria conseguir ficar 95 dias em uma casa, onde é um estúdio, com tudo fechado. Nossas fragilidades ficam muito difíceis."



Ele também fez questão de demonstrar gratidão pela experiência e pelo carinho do público. "Jamais imaginei, Ana, que esse baixinho aqui poderia durar tanto tempo, de verdade. Agora você vai durar até o meu café da manhã terminar junto com você, porque o café tá ótimo."

