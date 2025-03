A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Diogo Almeida "choca" web ao revelar que Vilma escreve cartinhas para Papai Noel Estudante de Nutrição 68 anos, uma das participantes do reality show, tem o hábito de posar para fotos com o Bom Velhinho no Natal

O hábito é antigo. Há algumas décadas, Vilma — participante do BBB 25 — posa para fotos com o Papai Noel no Natal, tal qual as barulhentas turmas de crianças em shoppings, e escreve cartinhas para o Bom Velhinho no mês de dezembro.

Quem fez a revelação, surpreendendo seguidores nas redes sociais, foi o ator Diogo Almeida, filho da estudante de Nutrição de 68 anos, e que dividiu o confinamento com a mãe até ser eliminado do reality show.

Na dinâmica do Sincerão da última segunda-feira (25), a sergipana de Aracaju quase teve a oportunidade de estar com parte de seus objetos mais íntimos enviados pela família ao confinamento.

Alvo da dinâmica — por decisão da rival Joselma —, ela não pôde ler suas cartas ao Papai Noel. O fato chamou atenção dos demais participantes.

E também do público. Afinal, o que são essas "cartinhas ao Papai Noel" de Dona Vilma, um dos objetos de maior valor afetivo para ela?

Em vídeo publicado no Instagram, Diogo Almeida frisou que, sim, a mãe costuma escrever cartas direcionadas para figura natalina todos os anos.

"Nessas cartas existem os desejos dela mais íntimos e onde ela fala sobre sonhos e agradece as conquistas que teve. Ali ela também faz os pedidos para o próximo ano. Essas cartas têm um valor imenso para a minha mãe, porque de vez em quando ela revisita as histórias", afirmou Diogo.

O ator e ex-BBB continou:

"É muito importante revisitas essas hitórias, até para a gente se dar conta das coisas que a gente já realizou — e também para entender e ter clareza nas ideias, e para saber o que a gente deseja realizar. Minha mãe segue com esse ritual que ela cultiva há tantos anos. E imagino o quanto foi doído para ela perder essas cartas. São cartas que trazem muito conforto para ela".

A situação inusitada "chocou" parte da web. Nas redes sociais, o fato se tornou assunto entre espectadores do programa.

"Me pegou muito a Dona Vilma chorando pela cartinha do papai Noel", gracejou uma pessoa no X. "Me emocionei com as cartas pra Papai Noel que a Vilma mandava, imaginando as coisas que ela pedia!", comentou outro usuário da rede social.

"Ai, gente, achei bonitinho", escreveu mais um internauta.

