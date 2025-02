A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Diogo e Dona Vilma foram mentirosos? Após Sincerão, "VAR" esclarece polêmica; veja cenas Diante de controvérsias entre participantes, redes sociais são inundadas com cortes que realizam uma videoarbitragem do reality show

Afinal, Diogo Almeida e Dona Vilma foram mentirosos no BBB 25? Após a realização do Sincerão na última segunda-feira (3), muitas dúvidas pairaram no ar.

O ator e sua mãe foram acusados por Gracyanne Barbosa e Giovanna de terem enganado os demais colegas ao explicarem como se deu a dinâmica de domingo (2) em que os quatro confinados — Diogo, Vilma, Gracy e Giovanna — precisaram chegar a um consenso, no confessionário, para colocar mais uma dupla no paredão ao lado deles.

Na ocasião, a turma optou pelos nomes de Vinícius e Aline, esta última a participante com quem Diogo cultivava um affair na casa. Daí, aliás, a polêmica.

Na lavação de roupa suja realizada na última noite, Gracyanne Barbosa esculhambou o comportamento de Diogo, a quem ela considera "contraditório" e "manipulador", sugerindo que ele só se envolveu com a delegada por "puro interesse" no jogo.

"Minha régua de homem está lá em cima. E você, como homem, teve uma atitude de merda. Você não pensou, em nenhum momento, em defender a Aline.

Como homem você saiu daqui (ela coloca a mão na altura da cabeça) e foi para baixo do chão. Atitude de merda! Espero, de verdade, que a Aline encontre um homem que ela mereça, porque você foi um bosta", disparou a modelo.

Em sua defesa, Diogo afirmou que Gracy e Giovanna estavam mentindo. O ator acusou Giovanna de ter sugerido, no confessionário, o nome dos gêmeos João Gabriel e João Pedro para a berlinda, o que não corresponde ao que realmente aconteceu.

"O primeiro nome que a Gi falou foi os Joões. E eu já cortei logo. Não dei nem espaço para pensar", contou Diogo. Diante da controvérsia — e da série de acusações semelhantes entre ambos os lados —, as redes sociais foram inundadas com vários vídeos que passaram realizar uma espécie de "VAR" (sim, algo parecido com a videoarbitragem em partidas de futebol).

A principal questão que se coloca é: o que aconteceu, de fato, no confessionário no último domingo (2)? Diogo e Dona Vilma realmente não fizeram questão de tirar os nomes de Aline e Vinícius da reta do paredão? O ator defendeu a delegada? Gracy e Giovanna falaram que desejariam colocar os gêmeos na berlinda?

"Sabe o que acho engraçado vendo o vídeo agora? É que não acho q nenhum dos lados tá mentindo de propósito. Realmente foram as interpretações que cada um teve do que aconteceu", opinou uma internauta por meio do X.

"Eu acho que não tem nenhum santo aí, não", acrescentou outro usuário do microblog. "Nenhum momento a Giovamna falou que ia votar nos Joãos, só falou que eles estavam disponíveis", ponderou mais uma pessoa.

