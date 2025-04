BBB 25: Dona Delma desembarca no Recife: "não há dinheiro que pague o amor da minha família"

A- A+

Joselma Silva, conhecida como Dona Delma, ex-participante do Big Brother Brasil, desembarca no Aeroporto Internacional do Recife, após eliminação do programa | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Bruno Rafael, filho de Joselma Silva, conhecida como Dona Delma, ex-participante do Big Brother Brasil | Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Joselma Silva, a Dona Delma, representante pernambucana no Big Brother Brasil 25 (BBB), desembarcou no Recife nesta quinta-feira (17). Agradecida pela oportunidade, a ex-participante falou sobre o sentimento de reencontrar a família e de tudo que conquistou ao longo do programa.

"Estava com muita saudade, meu Deus do céu. Eu vivi tudo o que eu poderia viver, quando foi chegando no finalzinho, meu coração foi falando mais alto, eu não aguentava mais. Não tinha dinheiro no mundo que pagasse o amor pela minha família", disse.

Delma se despediu do reality após o 17º Paredão, na noite da última terça-feira (15), com 67,19% dos votos do público.

Com a final marcada para a próxima terça-feira (22), a pernambucana segue na torcida pelo genro Guilherme, que aparece como um dos favoritos, e ainda falou sobre os projetos futuros.

"Quero que meu genro ganhe, que ele seja o campeão do BBB. Sobre a minha vida, que deixar a vida me levar, quero ser a Delma Pagodinho", brincou.

Recepção

Chegando de um voo diretamente de Campinas, Dona Del desembarcou no Recife um pouco depois das 21h. Familiares, amigos e fãs estiveram no Aeroporto para recepcioná-la.

Suel Vilar, irmã do genro Guilherme, esteve presente e falou um pouco do prazer de receber a ex-BBB.

"Estou muito feliz de receber Del hoje, estamos muito orgulhosos dela, Delma 'deu o nome', como mulher, nordestina, comprou a briga de Guilherme, que é um sonho dele, então estamos muito orgulhosos".

Por sua vez, Bruno Rafael, filho de Dona Delma, falou sobre como é ter uma mãe famosa.

"Está sendo uma coisa diferente. Vê-la todos os dias na TV é uma emoção, é muito gratificante. Nunca imaginamos isso", revelou o filho.

