A- A+

Big Brother Brasil Eduardo Sterblitch aparece durante entrevista com Gabriel do BBB 25 no "Mais Você" e chama atenção O ator apareceu no fundo do vídeo, dançando; cena Ana Maria Braga e o entrevistado

Nesta quarta (12), o eliminado do BBB 25 Gabriel foi entrevistado no programa "Mais Você", mas algo inusitado chamou a atenção durante a conversa: o ator Eduardo Sterblitch apareceu ao fundo, dançando, do lado de fora do estúdio.

A apresentadora deu zoom no vídeo para identificar o ator, que integra o elenco da novela "Garota do Momento". "Era meu amigo Eduardo Sterblitch. Um beijo Edu, fazendo micareta lá atrás. Um beijo lindo, saudade. Dança e tudo", brincou Ana Maria Braga.

O ex-BBB Gabriel também se divertiu com a situação, dizendo que "está precisando encontrar" o ator em São Paulo.

Veja também