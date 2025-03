A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: enquete atualizada mostra sister como favorita para deixar a casa, mas com menos folga Aline, Thamiris e Vinicius estão na berlinda para deixar a casa mais vigiada do Brasil. A eliminação acontece quando o programa for ao ar logo após a novela "Mania de você", nesta terça (11).

Tem paredão no Big Brother Brasil 25 desta terça-feira (11) — Aline, Thamiris e Vinicius estão na berlinda para deixar a casa mais vigiada do Brasil.

A eliminação acontece quando o programa for ao ar logo após a novela "Mania de você", da TV Globo.

Quem vai sair do BBB 25?

Até as 8h30 desta terça, as enquetes de diferentes portais indicavam que Thamiris seria eliminada.

Na enquete do Extra, a sister aparece com 74,77% de preferência do público para deixar a casa, enquanto Aline aparece com 19,63% e Vinicius parece não correr risco, com 5,6%.

Na enquete do Uol, o resultado permanece, mas com menos folga: Thamiris segue favorita pra sair com 54,87%, Aline aparece com 41,26% e Vinicius com 3,87%.

Com mais de 14 mil votos computados, a enquete do iBahia também mostra Thamiris como favortita do público para deixar a casa, com 75,6% dos votos. Aline tem 18,4% e Vinicius tem 6%.

Na votação da Coluna Play, Thamiris também lidera com folga pra sair: ela tem 69,18% dos votos contra 27,69% de Aline e 3,13% de Vinicius.

