A- A+

reality show 'BBB 25': Enquete mostra dois concorrentes com mais de 40% dos votos. Quem sai no último paredão? João Pedro, Renata e Vitória Strada estão na berlinda; quem ficar está na final do reality

O último paredão do "BBB 25" está formado, com João Pedro, Renata e Vitória estão na berlinda, e o último eliminado deixará a casa neste domingo (20). Os dois que ficarem estão na final junto com Guilherme, que ganhou a prova do líder nesta sexta-feira (18).



Quem sai do 'BBB 25'?

Na enquete da Coluna Play, do GLOBO, Vitória aparecia com mais de 50% dos votos, mas ao longo do dia o resultado foi se tornando mais acirrado. Às 22h de sábado (19), era João Pedro que aparecia à frente da votação, com 44,95% dos votos, seguido de Vitória, com 43,99%. Em terceiro na votação, Renata aparece com 11,06%.

Quando o BBB 25 termina?

Após a última berlinda, os três últimos competidores vão disputar o voto do público para ver quem fica com o prêmio principal. O reality show, apresentado por Tadeu Schmidt, termina na terça-feira, dia 22 de abril, e vai ao ar depois da novela "Vale tudo".

Este ano, o programa contará com uma novidade: pela primeira vez, os familiares de cada um dos três finalistas entrarão na casa e poderão acompanhar a decisão do vencedor do programa diretamente do gramado.

Assim que o programa acabar na TV aberta, assinantes do plano Premium do Globoplay assistem, pelo Multishow, à "A Invasão" da casa. Ana Clara conversa com o vencedor e os finalistas. No dia seguinte, 23, o Multishow exibe "O reencontro", uma reunião com os participantes da edição para relembrar os melhores momentos do jogo.

Antes da final

Antes de se conhecer o vencedor ou vencedora do BBB 25, no dia 21 e 22 há as últimas edições do Big Show e do Mesacast, respectivamente. O primeiro acontece à meia-noite da segunda-feira, Ana Clara e Ed Gama no Multishow trazendo humor, interatividade e games para os fãs do programa. O segundo

Já o último Mesacast acontece na terça-feira às 20h, com Ed Gama, Pitel e Vitor diCastro.

Veja também