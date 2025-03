A- A+

BBB 25 BBB 25: Enquetes apontam quem é o mais cotado para entrar na 'Vitrine do Seu Fifi' Novidade do reality show vai levar um participante a uma casa de vidro para receber informações do público

Novidade no BBB 25 — e quem traz é o Seu Fifi, fofoqueiro oficial do reality show da TV Globo. Na quinta-feira (13) de manhã, um brother ou sister, escolhido pelo público via votação no gshow, vai sair da casa rumo à "Vitrine do Seu Fifi", uma espécie de casa de vidro no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.



Lá, a pessoa vai receber recados do público — não só dos presentes no local, como também de quem mandar mensagens pela internet. Um tablet será dado para o confinado, e ele vai poder ler os recados enviados por meio da hashtag #fifibbb25 nas redes sociais.





As enquetes extra-oficiais já têm apontado quem é a pessoa mais provável de sair da casa por algumas horas — e ganhar uma imunidade por isso. Consultada na manhã desta quarta-feira, a enquete do portal UOL aponta Vitória Strada na liderança, com 34,49%. Ela é seguida por Eva, com 27,4%. Em terceiro, vem Guilherme, com 11,68%.

No Votalhada, no entanto, é Guilherme quem está na frente com 27%, seguido de Vitória Strada com 14, empatada com Renata, com também 14%.

