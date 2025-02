A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Eva ganha Prova de Resistência e é a nova Líder; veja ordem dos eliminados de hoje (14) Após 12 horas de prova, Eva disputava a liderança com a sister Thamiris, que retirou a mão do totem e foi eliminada

Após 12 horas de Prova de Resistência, a sister Thamiris retirou a mão do totem e Eva foi a grande vencedora da Prova, ganhando a liderança. A dinâmica começou na noite dessa quinta-feira (13), no programa ao vivo do BBB 25.

Como funcionou

a prova



Os jogadores tinham que manter a mão no totem o tempo todo, pressionando um botão.

A cada rodada, uma vinheta era tocada, um cronômetro acionado e o jogador deveria realizar uma tarefa antes que o tempo terminasse.

Os seis primeiros que deixassem a prova teriam consequências. Dois iriam para a Xepa, um seria vetado da Prova do Anjo, um proibido de receber imunidade, um poderia eliminar mais alguém desta prova e um iria para o Paredão.



Veja a ordem dos eliminados:



Eliminados antes da prova

João Pedro e João Gabriel foram eliminados da Prova do Líder por terem usado o banheiro antes do início da Prova da Resistência.

Antes do vídeo de explicação da dinâmica, o apresentador Tadeu Schmidt havia dito "Ninguém mais sai da sala a partir desse momento."

Porém, Tadeu interrompeu o início da Prova do Líder, quando os irmãos se encaminharam para o Provódromo, e eliminou os gêmeos da disputa ao constatar que ambos haviam ido ao banheiro.



Logo depois, Renata também foi eliminada por ter usado colírio nos olhos após a explicação de Tadeu.

Os três participantes foram para a Xepa como consequência da eliminação.



Delma foi a 1ª eliminada

Já durante a prova, Delma foi a primeira eliminada, ao descumprir uma das regras logo na primeira rodada. A pernambucana teve como consequência ir direto para a Xepa.



Mayke, Aline e Diego Hypolito são eliminados:

ginasta está no Paredão

Aline e Maike foram eliminados após uma revisão. No sorteio das consequências, Aline ficou de fora da Prova do Anjo, já Mayke teve a opção de eliminar alguém da prova, o escolhido foi Diego Hypolito.

O ginasta também sorteou uma consequência e foi direto para o próximo Paredão.



Daniele Hypolito foi a quinta eliminada

Na sequência da eliminação do irmão, Daniele Hypolito também foi eliminada. Como consequência, a sister não poderá receber imunidade nesta semana.



Camila foi eliminada e está na Xepa

Camila foi a sexta eliminada após passar mais de três horas na disputa. Como consequência, ela está na Xepa.



Com a eliminação de Vitória, acabaram as consequências

Por volta das 4h da manhã desta quinta (14), Vitória Strada deixou a prova. Seis pessoas permaneceram na disputa que agora não tem mais sorteio de consequências.



Vilma foi eliminada

Vilma foi a participante seguinte na eliminação da prova. Foram quase seis horas de prova para a sister.



Com dores na barriga, Guilherme foi eliminado

Guilherme foi o nono eliminado da prova, seguem na disputa: Eva, Vinícius, Mateus e Thamiris.

Mateus espantou mosca e foi eliminado

Sendo o décimo eliminado da prova, o participante Mateus retirou a mão do totem ao espantar uma mosca que voava ao seu redor.



Vinícius foi o décimo primeiro eliminado

Deixando a disputa para a dupla Eva e Thamiris, o brother Vinícius retirou a mão do totem e foi eliminado da Prova do Líder.

Thamiris perdeu a dispura para Eva

Tirando a mão do totem, após mais de 12 horas de Prova, a sister Thamiris perdeu a disputa da liderança para Eva, que foi a última a deixar a dinâmica de resistência.

Veja também