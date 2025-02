A- A+

BBB 25 BBB 25: Gabriel e Maike descobrem a avaliação do público sobre a liderança; veja qual foi No programa ao vivo desta quinta-feira (6) haverá uma nova formação de Paredão

Depois de subir ao Apê do Líder para recolherem seus pertences, na tarde desta quinta (6), Gabriel e Maike sobem ao receberam o resultado da Enquete do Líder e tiveram acesso ao que o público achou do reinado, no BBB 25.

Em votação no gshow, o público escolheu a opção "Deu Sono" para resumir a liderança. "Deu sono em nós, também", Maike reage. "Nem fala", Gabriel responde ao amigo. Em seguida, eles ouvem o aviso: "Atenção, a liderança de vocês chegou ao final. Deixem o quarto imediatamente.

No programa ao vivo desta quinta-feira (6) haverá uma nova formação de Paredão, que promete ser movimentada após o retorno de Gracyanne Barbosa, que estava no Quarto Secreto.

Veja também