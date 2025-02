A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Gracyanne Barbosa volta para casa e participantes descumprem aviso Após os brothers João Pedro e Camilla se mexerem, O Big Boss informou que a casa toda está no "Tá Com Nada", além de informar que o jogo agora é individual

Os participantes do BBB 25 receberam um aviso após sirene, nesta manhã de quinta-feira (6): todos deveriam permanecer imóveis. Porém, não sabiam o porque da dinâmica "Freeze": Gracyanne Barbosa voltaria para casa.

Mas nem todos os brothers seguiram as regras da dinâmica. Os jogadores João Pedro e Camilla se moveram, reagindo à volta da sister.

Diante do descumprimento das regras, o Big Boss anunicou para a casa que todos estão no "Tá Com Nada". Todos menos a própria Gracyanne, que retorna imune e direto para o VIP.

A casa ainda foi informada de que o jogo acontece, a partir de agora, de maneira individual, ou seja, que as duplas foram separadas.

Como foi a entrada de Gracyanne?

Saindo do Quarto Secreto, Gracyanne entrou pela porta principal e encontrou todos os jogadores imóveis, espalhados pela casa do BBB 25.

Os brothers, que não faziam ideia de que o Paredão havia sido individual, foram percebendo a presença da sister. A baiana Aline foi uma das primeiras a reagir, caindo aos prantos enquanto tentava se manter imóvel.

Logo em seguida, os jogadores Diego e Danie Hypólito e Thamiris avistaram Gracyanne, emocionados e parados.

Mas o problema começou quando a sister entrou no quarto onde Camilla estava deitava, que não conseguiu se conter e fez um pequeno gesto com a mão, cobrindo sua boca.

Porém, o brother João Pedro foi quem descumpriu abertamente as regras da dinâmica "Freeze": ao ver Gracyanne, correu para um abraço. "Não pode se mexer!", tentou avisar a musa fitness.

João retornou rapidamente para a posição, mas a regra já havia sido descumprida. "Jumento!" xingou o gêmeo João Gabriel, que permaneceu imóvel.

