Big Brother Brasil BBB 25: Gracyanne fala de beijo entre Thamiris e Aline para Vitória Strada O momento entre as sisters teria acontecido durante a festa do líder, e Thamiris afirma que Diogo Almeida ainda não sabe

Enquanto tomavam banho, na madrugada desta quinta (20), as sisters Gracyanne Barbosa e Vitória Strada conversaram sobre o beijo entre as sisters Aline e Thamiris durante a festa do líder do BBB 25.

"Thamiris, já contei, hein! Eu sou fofoqueira, ainda bem que eu tinha avisado", diz Gracyanne Barbosa quando Thamiris chegou no cômodo.

Logo, Thamiris explicou para Vitória o que havia acontecido durante a festa: "Do nada... Mona, tá maluca. Ela começou a rir, sentou no chão e morreu o assunto. Não falei nada" confessou a nutricionista.

A sister também afirmou que o brother Diogo Almeida ainda não sabe do momento.

