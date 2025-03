BBB 25: Gracyanne diz que ausência de sexo é mais difícil do que ir para a Xepa

A- A+

Gracyanne Barbosa deixou o BBB 25 no começa da madrugada desta terça-feira, 19. A musa fitness ficou cerca de 65 dias confinada na casa mais vigiada do Brasil. Em bate-papo, após sua saída, no Cesincerão onde responde algumas perguntas feitas por Ceci Ribeiro, ela afirmou que uma das maiores dificuldades dentro do programa não foi ficar na xepa, mas ficar sem sexo.

“É mais difícil ausência (de sexo), é muito mais difícil que a Xepa. A Xepa já tinha vivido em várias situações da minha vida, eu estava acostumada. Agora, ausência não", comenta.

Segundo especialistas, uma pessoa que gosta de praticar o ato e faz com uma certa frequência, quando é impossibilitado de fazer, por diferentes razões, e quer fazê-lo, pode causar um sentimento de vazio, um desejo descontrolado e pode levar a desfechos negativos.





— É uma questão pessoal e de livre-arbítrio. Aqueles que não querem fazer sexo por um determinado período, se não estiverem em sofrimento, não precisam se preocupar. O problema é quando se quer fazer, porém, por inúmeros motivos, como falta de oportunidade, de um local adequado ou de um parceiro, não faz e sente a necessidade daquilo — afirma a psiquiatra Carmita Abdo, coordenadora do programa de estudos em sexualidade da USP, em entrevista recente ao Globo.

Esses desfechos negativos, citados pela psiquiatra como “sofrimento”, podem trazer riscos físicos e psicológicos graves. Começando por uma crise de ansiedade criada pelo desejo insatisfeito, que evolui para uma depressão do sistema imunológico e posteriormente do sistema nervoso central. O paciente se sente mais vulnerável, sua autoestima cai, seu corpo sofre alterações e fica fisicamente mais fraco, o que estimula o aparecimento de doenças bacterianas, viroses e até mesmo infecções generalizadas.

Porém, qual seria o tempo máximo de intervalo até essa falta prejudicar a saúde física e mental? Cientistas dizem que isso depende dos hábitos sexuais de cada um. Uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, de ao menos três encontros por semana, começa a sentir os primeiros sinais de sofrimento depois de cerca de 30 dias sem sexo. Já aqueles que mantêm relações espaçadas em 15 a 20 dias, ter um hiato de três a quatro meses não é algo preocupante.

De acordo com um estudo do Instituto Kinsey para Pesquisas em Sexo, Gênero e Reprodução, nos Estados Unidos, a frequência sexual varia de acordo com a idade, depende de diversos fatores, como estilo de vida, saúde e libido, e tende a cair ao longo dos anos.

Os jovens de 18 a 29 anos, por exemplo, têm em média 112 relações sexuais por ano, o que corresponde a três encontros semanais. A média cai para 86 entre adultos de 30 a 39 anos, o que equivale a cerca de 1,6 atividades sexuais por semana. O grupo da faixa etária de 40 aos 49 anos tem um total de 69 atividades por ano, ou seja, 1,3 encontros sexuais semanais.

