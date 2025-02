A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Gracyanne e Diogo Almeida são vetados da próxima Prova do Líder pela dinâmica "Resta Um" A vencedora da dinâmica "Resta Um" foi Camilla, que vetou Diogo da Prova. Com direito a Contragolpe, o ator vetou sister Gracyanne

Nesta quarta (12), o apresentador Tadeu Schimdt anunciou uma dinâmica inédita no programa: Resta Um. Quem ganhasse, poderia vetar alguém de participar da próxima Prova do Líder.

A vencedora da prova foi Camilla, que vetou o brother Diogo Almeida. O ator tinha direito a Contragolpe, vetando a participante Gracyanne Barbosa.

Dinâmica "Resta Um"

De acordo com o Gshow, "Resta Um" seguiu da seguinte forma: A ordem dos jogadores foi sorteada momentos antes, e os brothers começaram a dinâmica.

Cada um tinha duas plaquinhas personalizadas com seu rosto, que representavam as duas vidas que cada um tinha no jogo.

Cada participante escolhia a placa de um adversário para tirar do jogo. Quem ficasse sem nenhuma placa, era eliminado da disputa, até que só restasse uma plaquinha na bancada.

