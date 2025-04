A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Guilherme Vilar, pernambucano e finalista do reality, desembarca no Recife Com 43,38%, o olindense foi o segundo colocado na grande final contra Renata e João Pedro

A aguardada chegada de Guilherme Vilar, pernambucano e finalista da 25ª edição do Big Brother Brasil, finalmente aconteceu. Na tarde desta sexta-feira (25), o olindense desembarcou no Aeroporto dos Guararapes, no Recife, por volta das 16h50.

Ao desembarcar no Recife, Guilherme foi recebido e tietado por vários fãs que esperavam no local, além de amigos e familiares. Antes de ir embora, o participante do reality show fez uma pausa para atender os fãs que queriam registrar a chegada, com fotos e vídeos.



O participante revelou sua surpresa ao constatar que é difícil passar muito tempo longe das pessoas que ama.

"Antes de entrar no programa, eu achava que era muito fácil viver aquilo. Mas quando a gente entra e vê que está longe da família, da mãe, da esposa, dos amigos… Eu percebi que é muito difícil. É muita emoção envolvida lá dentro."

Ele destacou também que não esperava uma recepção tão calorosa e imaginava que seria o último colocado da grande final, bem longe de ser o primeiro colocado.

"Quando cheguei na final, achava que ia sair em último, que ia passar bem longe de chegar perto do primeiro lugar. Estou muito feliz com tudo que venho recebendo aqui fora. E eu acho que isso, pra mim, é o melhor prêmio. Então, quero agradecer a todo mundo que votou. Um abraço pra todo mundo."

Recepção dos fãs

Antes da chegada, várias pessoas, entre elas, familiares, fãs e amigos, estiveram presentes próximos ao portão de desembarque. O voo, que saiu do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, estava previsto para chegar às 16h30 no Recife.

Entre os familiares, a mãe e a tia do fisioterapeuta estavam presentes no local. Em entrevista a reportagem, elas comentaram que estão muito orgulhosas da trajetória de Guilherme, e que o consideram o verdadeiro campeão.

"Estou muito feliz hoje. Nunca tinha passado tanto tempo longe do meu filho. Achei que ele brilhou — aliás, não achei, não, ele brilhou mesmo. Venho aqui agradecer, em nome dele, por toda a votação. Para mim, meu filho foi o campeão.Estou muito feliz, ansiosa, doida para abraçá-lo e dizer que ele foi um orgulho para mim, para toda a família e para os amigos", ressaltou a mãe de Guilherme, Carmén Lúcia. "Estamos aqui esperando ele com muito orgulho pela participação dele lá no Big Brother Brasil. Sabe o que ele fez? Ele foi exatamente quem ele é aqui fora. Um valente! Lutou por tudo, e é por isso que ele venceu. Para nós, ele é o campeão — e sempre vai ser, da família Albuquerque", destacou a tia, Rosicleide Souza.

Mãe e tia esperando Guilherme no Aeroporto dos Guararapes | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Chegando do Rio de Janeiro junto ao finalista, a esposa de Guilherme, Letícia Tavares, também filha de Dona Delma, dupla do pernambucano no BBB 25, comentou a ansiedade para pisar no Recife após 100 dias de confinamento.

"Estávamos muito nervosos e ansiosos com tudo. O Guilherme estava doido pra voltar pra casa, para pisar no Recife. Chegamos aqui e fomos muito bem recebidos e acolhidos. Ele ainda não conseguiu falar com todo mundo, mas estamos muito felizes. Todo mundo que torceu, que votou… É só gratidão mesmo. Independentemente do resultado, de qualquer coisa, estamos muito felizes com todo o carinho. Em todo lugar que a gente passa é assim. Então é isso: só tenho gratidão mesmo", afirmou.

Letícia Tavares, esposa de Guilherme e filha de Dona Delma | Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Veja também