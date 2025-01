A- A+

BBB 25 BBB 25: Ivete Sangalo confirmada como atração no show de sábado do reality; saiba mais Cantora baiana cantará novos hits como "Cria da Ivete" e "Macetando", além de alguns clássicos da carreira

A cantora Ivete Sangalo será a atração da festa do BBB 25, neste sábado (1º). A baiana chegará em cima de uma moto, relembrando sua entrada no palco do Maracanã em 2006.

A artista cantará novos hits como "Cria da Ivete" e "Macetando", além de alguns clássicos da carreira em uma festa com direito a confete, serpentina e figurinos despojados. As referências são os Carnavais de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro.

Após o show, será exibida uma representação de um clássico trio elétrico do Carnaval baiano. O Rio de Janeiro aparece no cenário com elementos que remetem às praias cariocas, enquanto a capital paulista tem seu design simbolizado do outro lado da pista de dança.

Segundo a produção, o evento também contará com novas tecnologias com LEDs em formatos diferenciados. No menu, os confinados poderão fazer pedidos de aperitivos que remetem às três cidades. No final, serão entregues kits ressaca com sorvete e açaí.

