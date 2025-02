A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Ivete Sangalo leva clima de Carnaval à festa de sexta (31), no Big Brother Cantora baiana entrou de moto, repetindo cena de seu show no Maracanã, em 2006, e alertou brothers e sisters sobre jogo

Já é Carnaval na “casa mais vigiada do Brasil”. Ou, pelo menos, foi na última sexta (31), quando Ivete Sangalo fez da festa do BBB a “micareta particular” dos brothers e sisters.

A cantora baiana já entrou em grande estilo. De motocicleta, ela própria anunciou que havia chegado na festa “a gostosa do Brasil” e já mandou o seu novo hit, candidato à música do Carnaval de Salvador de 2025, “Energia de Gostosa”.

Esta foi a terceira edição consecutiva do BBB que Ivete participou. Em 2023, ela desceu do palco e se juntou aos brothers e sisters durante o show. No ano passado, ela foi conhecer a casa por dentro, dando um passeio junto aos participantes.

Emoção

Teve alegria, confete, serpentina e animação? Sim, teve. Mas, também teve muita emoção no show de Veveta. Um dos momentos foi com a musa fitness Gracyanne Barbosa, que se emocionou antes de Ivete cantar a música “Beleza Rara”, do seu tempo de vocalista da Banda Eva.

Interação e jogo

Como não podia deixar de ser, Ivete Sangalo interagiu com a plateia, os brothers e sisters do BBB, e mandou alguns recados. Além de incentivar os casais na casa – Diogo e Aline, que já haviam trocado beijos, e Maike e Giovanna –, Ivete também deu um “chacoalhão” nos participantes, falando sobre comprometimento com o jogo.

"Quando a gente estiver ganhando uma prova, e o outro estiver lá na pior, ou na Xepa, onde quer que seja, lembre que aquele momento dele poderá ser o seu também. E o contrário também é verdadeiro (...). Bom jogo para vocês! Não deixem de jogar não, gente".

Ivete ainda acrescentou que é importante ter autenticidade no jogo:

"Sejam! Mesmo que saiam semana que vem, você vai sair entendendo que você é alguém que vale muito a pena, porque você é você. E joga, gente. Joga, porque quando sair e falar 'por que eu não joguei?'".

O show de Ivete no BBB 25 foi recheado de hits. Além de “Energia de Gostosa” e “Beleza Rara”, a baiana também cantou “Festa”, “Macetando”, “Made in Salvador” e “Cria da Ivete”



