A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: João Gabriel colocou Daniele Hypólito no quarto "Barrado no Baile" No quarto, a sister tinha que montar um quebra-cabeça de 300 peças para conseguir participar da Festa do Líder

Nesta quarta (12), aconteceu a Festa do Líder, mas nem todos puderam participar do momento: o líder João Gabriel escolheu a sister Daniele Hypólito pra ficar no quarto "Barrado no Baile".

No cômodo, a sister teve acesso a um quebra-cabeça de 300 peças. Se conseguisse montar o jogo antes do fim da festa, poderia sair do Quarto e participar da Festa do Líder.

No quarto, o cardápio de Daniele se restringia a água e pão.

A sister passou quase sete horas na dinâmica no quarto "Barrado no Baile", mas não concluiu o jogo. Ao retornar para casa, Daniele surpreendeu ao contar sobre a dinâmica do quebra-cabeça.

"Ele criou problema com uma pessoa que não tinha embate nenhum com ele. Incoerente para caramba" disse Daniele ao sair do quarto "Barrado no Baile", se referindo à escolha do líder João Gabriel.

Veja também