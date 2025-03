A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: João Gabriel vence a Prova do Anjo deste sábado (22) A disputa ocorreu em duas etapas; Na primeira, em dupla, o goiano venceu junto com seu irmão, João Pedro

O gêmeo goiano João Gabriel levou a melhor na tarde deste sábado (22) e conquistou o colar do Anjo. Ele poderá imunizar um participante na formação do Paredão deste dominho (23) e ainda ganhará um almoço especial com vídeo da família.

Apenas dez participantes disputaram a Prova do Anjo, divididos em duplas, divididos da seguinte forma (em ordem de jogada): Joselma e Guilherme, Maike e Vilma, Daniele e Diego Hypolito, Eva e Vitória Strada, João Pedro e João Gabriel.

Os jogadores se dividiram em Corredor e Observador, que estavam ligados por cordas. O Corredor suspendia o parceiro a cada vez que caminhava para a frente. A prova iniciava assim que o Corredor apertava o botão.

As duplas deveriam colocar oito placas junto às suas idênticas, do outro lado do muro. A dupla que cumprisse o desafio no menor tempo, avançava à etapa seguinte. Foram os gêmeos João Pedro e João Guilherme.

Já a segunda etapa da Prova foi de sorte. Os dois irmãos tiveram de escolher, entre as placas que fizeram parte da primeira etapa, a que tivesse a mensagem de vitória. Joãoi Gabriel, então, encontrou a placa premiada.



