Big Brother Brasil BBB 25: João Pedro, Dani Hypolito e Maike se enfrentam no Paredão formado nesta sexta (4) Com o reality em modo turbo, eliminação acontece no programa deste domingo (6)

Em mais uma semana no Modo Turbo, o Big Brother Brasil 25 já tem um novo Paredão formado: João Pedro, Dani Hypolito e Mayke disputam a preferência do público para seguir (ou não) no reality, que acabará no próximo dia 22 de abril.

O Paredão foi formado nesta sexta (4), com indicação de Líder, dos segundo e terceiro lugar da Prova do Anjo de hoje e com os votos da casa. A eliminação acontece no programa deste domingo (6).

Formação do Paredão

O gêmeo João Gabriel, que era uma das opções na Mira da Líder, a atriz Vitória Strada, acabou escapando do Paredão, pois venceu a Prova do Anjo desta sexta (17), que era autoimune.

Vitória, então, resolveu indicar o outro gêmeo, João Pedro, ao Paredão.

Já Maike e Dona Delma, que ficaram em segundo e terceiro lugares na rodada final da Prova do Anjo de hoje, decidiram, de comum acordo, pela indicação de Dani Hypolito ao Paredão. Caso não entrassem em consenso, os dois iriam diretamente para a berlinda.

E Mayke foi quem recebeu a maior quantidade de votos (5) da casa para enfrentar João Pedro e Dani Hypolito no Paredão.



