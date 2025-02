A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: João Pedro fala sobre indicação de Vitória Strada para o Paredão Durante conversa com Eva e Renata, o líder da semana confessa não ter escutado o lado de Vitória dentro do conflito com as irmãs Camilla e Thamiris

Após indicar a sister Vitória Strada na formação do Paredão deste domingo (24), o líder da semana do BBB 25 João Pedro fala sobre seu voto.

No quarto Anos 50, durante conversa com as participantes Eva e Renata, João Pedro confessa que não escutou o lado de Vitória dentro do conflito com as sisters Camilla e Thamiris.

"Eu coloquei ela [Vitória Strada] no Paredão com os argumentos do Diogo [Almeida] e coloquei mais o da Camilla porque eu ouvi dela. Realmente, eu tinha que ter ouvido a outra parte também, mas eu não ia chegar para conversar, não", avalia.

Eva aconselhou o goiano, refletindo sobre como as escolhas de voto são feitas: "Eu sei que você tem suas opiniões, mas sempre pense no que fizeram para você, ou para as pessoas que você gosta. Tenta levar para ti, senão fica pegando dos outros" disse a sister.

Veja também