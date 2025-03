BBB 25: João Pedro reclama de deboches de Eva e diz que não quer mais olhar na cara da sister

A- A+

João Pedro causou atritos durante a festa desta quarta-feira (19), no BBB 25. Ele reclamou de Eva e afirmou que "não quer mais olhar na cara" da participante, em conversas que teve com Renata, Delma e Maike.



Ele conversou sobre a suposta "cara de deboche" de Eva com Renata, e disse que o irmão também teria reparado. "Ela olhou na minha cara e fez [cara feia]", disse.

Além disso, João Pedro alegou que porque "ficou brincando que estava apaixonado nela", a participante teria achado que é verdade. "Tu está viajando", rebateu Renata.



Para João Gabriel e Maike, ele alegou também que a sister o havia chamado de "cachorro", e que não queria mais jogar ao lado de Eva.



"Tudo que nós falamos, eles riem. Nós não somos palhaços de circo, não, para ficarem rindo de nós [...] Já percebi isso. Se você quiser ficar, você fica", explicou ele, ao irmão.



"Para mim já deu, lavo minhas mãos. Com a Eva, não jogo mais", completou também para Maike.



Para Delma, ele falou que as interações com Eva estariam deixando tanto ele quanto o irmãos "irritados".



Em outro recorte feito durante a noite, a equipe de Eva ressaltou comentários feitos por João Pedro sobre a aparência da sister.



"Minha ex-namorada é médica e dez vezes melhor do que ela", falou ele para Renata. A sister defendeu sua dupla: "Ela não está lhe menosprezando. Em nenhum momento ela falou sobre você"

