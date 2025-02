A- A+

Tem liderança nova no Big Brother Brasil! O gêmeo goiano João Pedro venceu a disputa da noite desta quinta (20) e é o novo Líder da semana no reality.



Dezesseis participantes disputaram a prova, exceto Camilla, que foi vetada por decisão a última do reinado da líder Eva, que justificou: "Eu acho que a Camilla é uma jogadora forte, tem aliados e talvez eu seja um alvo dela, agora ou muito em breve"

A disputa envolveu habilidade e sorte e foi disputada em quatro baterias, com quatro participantes, cada. Os brothers e sisters que venceram cada bateria, avançaram à etapa final.



A Prova

Cada pessoa ocupou uma raia ao redor de um túnel de vento. Ao acionar do cronômetro, os brothers e sisters coletavam bolachas dentro desse túnel de vento. Cada bolacha valendo um ponto.

Em seguida, os jogadores deveriam levar as bolachas coletadas até um reservatório localizado do outro lado da baia.

Algumas das bolachas vinham carimbadas com elementos surpresas, que podiam aumentar ou diminuir os pontos totais do/a participante.

Ao final, vencia quem tivesse mais pontos.



