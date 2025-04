A- A+

BBB BBB 25: João Pedro vence Prova do Líder; Guilherme, Delma e Renata estão no Paredão Triplo A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (15)

Faltando nove dias para acabar, o Big Brother Brasil 2025 está no Modo Turbo. Neste domingo (13), além da eliminação de Vinícius Nascimento, os seis brothers e sisters restantes no programa participaram de mais uma Prova do Líder e formaram mais um Paredão.

Os pernambucanos Guilherme Vilar e Joselma (Delma) e a cearense Renata Saldanha estão no 17º Paredão. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (15).

João Pedro venceu a Prova do Líder e está no top cinco do reality. Ele indicou o pernambucano Guilherme ao Paredão. Renata e Delma foram as mais votadas pela casa.

Votação da casa

Renata foi votada por Diego, Vitória Strada, Guilherme e Joselma (Delma), totalizando quatro votos. Já Delma foi votada por Renata.

Perfil dos emparedados

O fisioterapeuta Guilherme Vilar, de 27 anos, de Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), foi atleta de handebol na adolescência e chegou à seleção pernambucana de sua idade dos 14 aos 16 anos. Atualmente, ele atende principalmente idosos em sua profissão.

Guilherme entrou no BBB 25 com a sogra, a dona de casa Joselma (Delma), de 54 anos, também de Olinda. Mãe de Bruno, Flávia e Letícia, Delma tem três netos, com idades entre 10 e 13 anos. Ela ama estar com a família e com os amigos e fica feliz ao ver sua geladeira e mesa fartas.



Professora de dança e coordenadora de uma escola de ginástica rítmica, Renata Saldanha, de 33 anos, cresceu em uma comunidade de Fortaleza e começou a trabalhar cedo para ajudar em casa. Ela formou-se em Educação Física e fez pós-graduação em Preparação Física, unindo suas paixões: a dança e o esporte.

A bailarina entrou no BBB 25 com a amiga Eva, de 31 anos, que já deixou o reality.

Veja também