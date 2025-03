BBB 25: Madrugada pós-Sincerão tem choro coletivo e discussão entre brothers; veja o resumo

A- A+

A madrugada desta terça-feira (25), foi de muita emoção para os participantes do BBB 25.

Após a dinâmica do Sincerão, que envolveu presentes dos familiares dos brothers, a casa foi tomada pela emoção e algumas desavenças foram deixadas de lado por minutos.

O reality ainda teve espaço para tensão com uma discussão entre Daniele Hypolito e João Gabriel.

Veja o resumo da madrugada após o Sincerão no BBB 25:



Guilherme e Delma se abraçam após o Sincerão

Após escutar o áudio da esposa, Guilherme não conseguiu conter a emoção e recebeu o abraço da sogra Delma, também emocionada por ter ouvido a filha.



Vilma consola Diego Hypolito

Sem conseguir ter acesso às mensagens da família, Diego Hypolito recebeu o consolo de Vilma, que disse ao brother para lembrar que eles vão conseguir ver os familiares quando sair do programa



Renata abraça Aline e Vinícius

Aline e Renata dividiram um abraço emocionante após a dinâmica. A sister disse a Aline que não foi fácil eliminar os presentes enviados pela família da baiana e as duas choraram juntas.

Logo depois, Renata também se emocionou ao abraçar Vinícius e pediu desculpas ao brother reforçando que tudo que fez foi pelo jogo.



Brothers choram na sala por lembranças do Sincerão

Na sala, a emoção tomou conta dos brothers e eles choraram ao lembrar dos itens enviados pela família para a dinâmica.

No Quarto Anos 50, Delma voltou a se emocionar e chorou sozinha após o Sincerão. Eva e Aline se abraçam após a dinâmica



Deixando as desavenças de lado por alguns minutos, Eva e Aline se abraçaram após o Sincerão e a cearense afirmou que estava tudo certo.



Diego e Vitória trocam declarações no gramado

No gramado da casa, Diego e Vitória choraram juntos e trocaram palavras de carinho.

O brother disse à atriz que ela é a segunda pessoa que ele mais ama na casa e Vitória agradeceu ao ex-atleta por aceitá-la da forma que ela é.



Diego ainda citou que não esperava criar um laço com a atriz no início do jogo, mas reforçou que está feliz pelo rumo que a amizade entre os dois tomou.

Vitória elogiou o amigo afirmando que apesar do jogo, ele se manteve íntegro.



Daniele justifica seu posicionamento no jogo

Na mesa do Vip, Daniele Hypolito conversou com Aline, Vinícius e Guilherme sobre seu posicionamento no jogo. A sister afirmou que seu temperamento não influencia no seu jogo e que as pessoas não sabem o que ela passou e escutou no atletismo até ser como é atualmente.



João Gabriel e Daniele se desentendem na casa



Na área externa, Daniele escutou João Gabriel criticando seus comentários na cozinha e questionou o brother, que afirmou que o jogo da ex-ginasta é "morno".

João Gabriel ainda disse que a sister usa o argumento de ser uma pessoa calma para se esquivar do jogo e reforçou que todos na casa são pessoas boas, mas precisam jogar.

Daniele reafirmou que não falar alto ou ter cuidado com as palavras, não significa que está passeando no reality. O brother discordou.



A discussão continuou com João Gabriel pedindo à sister para não ficar de "conversinha" e falar diretamente com ele quando tiver uma opinião sobre suas falas.

Daniele respondeu que não comentou escondido e sempre fala para todos ouvirem.



Daniele conversa com João Pedro sobre João Gabriel

Minutos depois, Daniele chamou João Pedro para conversar sobre a discussão que teve com o irmão do goiano.

A sister contou que está cansada de escutar que seu jogo é "morno" só porque tem educação para falar com as pessoas.

A ex-atleta ainda se queixou de ter sido citada no Sincerão pelo brother quando não podia se defender.



João Pedro respondeu a Daniele que sabe que ela e Diego são educados, mas que quando o irmão da atleta fica reforçando isso, faz parecer que ele e João Gabriel são mal-educados.



O brother ainda reforçou que os irmãos Hypolito não precisam procurar embates na casa, mas que fica incomodado ao ver Diego fugir das dinâmicas quando é chamado no Sincerão.



Diego recusa conversa com João Gabriel

João Gabriel chamou Diego para conversar sobre as desavenças com ele e Daniele no Sincerão. O ex-ginasta respondeu que não tinha condições de conversar no momento e que não tinha participado da conversa entre a irmã e João Pedro.

João Gabriel explicou que queria conversar sobre a dinâmica, mas que o papo poderia esperar.



Renata e Eva reclamam do termo "pomba suja"

Antes de dormir, Renata e Eva resgataram o termo "pomba suja" usado por Vinícius na casa.

As duas disseram que apesar do brother ter afirmado que a expressão não é ofensiva, não houve pedido de desculpas nem explicações do significado.



