BBB 25: Madrugada tem críticas a Vitória Strada e meditação guiada no quarto; veja o resumo

Após a eliminação de Gabriel (48,81%), o BBB 25 se tornou palco de comemorações e reflexões durante a madrugada desta quarta-feira, 12. Os brothers analisaram o desempenho de suas ex-duplas, e Vitória Strada acabou no centro das críticas de alguns participantes.

Enquanto isso, Diogo conduziu uma sessão de meditação para os colegas, e seu nome surgiu em uma conversa entre Camilla e Vinícius, que compartilhou uma curiosidade sobre o brother com o baiano.

Veja o resumo completo da madrugada no BBB 25 pós-Paredão:

Presença

Depois da eliminação, Diogo aconselhou a mãe a ser mais presente no reality show. Vilma comentou que é difícil conviver sendo alvo da casa.

Só alegria!

Vitória e Aline comemoraram a permanência no gramado da casa.

Duas medidas

Renata comentou com Eva sua impressão sobre os participantes em relação a elas duas.

Strada em foco

Na área externa, Thamiris criticou o comportamento de Vitória Strada em relação ao jogo. Do outro lado, Eva e Renata disseram que não cumprimentaram a sister porque votaram nela neste Paredão.

Sabe?

Aline, Mateus, Diego, Vitória e Vinícius conversam em códigos no gramado.

Brigas à distância

No Quarto Nordeste, Vitória afirma que está disposta a brigar cara a cara.

''Bilu de famosa''

Na cozinha, Mateus desabafou com Camilla que se incomoda em ser visto como sombra de Vitória Strada, sua ex-dupla. Camilla analisou o comportamento do brother dentro e fora do quarto.

Casal apaixonado

Camilla e Vinícius conversam sobre a aproximação de Aline com Diogo e o baiano conta que não pretende se queixar da ausência de sua ex-dupla no convívio. Camilla continuou o papo listando as divergências que já teve com Diogo na casa.

Banana e ovos

Na Xepa, Diego e Eva trocaram alimentos. O brother comemorou que deu uma banana à dançarina em troca de dois ovos.

Diogo (de novo)

Ainda falando sobre Diogo, Camilla comenta com Vinícius que o ator comprou alianças na casa ao montar seu Vip e revelou que o brother estava interessado em outra participante no início do programa.

Central do Líder

João Gabriel acionou a Central e ouviu Camilla comentando sobre Eva e Renata.

Meditação guiada

No Quarto Anos 50, Diogo guiou uma meditação para os brothers. Minutos depois, um grupo coreografado se formou em frente ao espelho do banheiro.

Mesmo alvo

Após indicar Aline, e ela voltar do Paredão, João Gabriel afirmou que a sister ainda é seu alvo na casa.

Relaxando

A noite de Diogo e Aline terminou com uma massagem relaxante do brother.

