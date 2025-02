A- A+

TELEVISÃO Ameaças e desentendimentos: saiba o que ocorreu na madrugada deste sábado (8) no BBB 25 Depois do show de Péricles, Vilma declarou Joselma como seu alvo e Aline expressou sua revolta por estar no "Na Mira do Líder"

Após o show de Péricles no BBB 25, a madrugada deste sábado (8) foi agitada no reality. O “after” foi marcado por discussões e alfinetadas. Confira o resumo do que aconteceu na festa dos confinados:

Desentendimentos

Os amigos Aline e Vinícius, que entraram no programa como dupla, protagonizaram uma discussão intensa durante as primeiras horas do sábado. O promotor de eventos interrompeu a sister, quando ela falava de sua revolta por ter sido colocada "Na Mira do Líder" por João Gabriel.

“Pode gritar o quanto quiser, mas estou achando desnecessário. Não precisa me gritar", reclamou o baiano. Ao ouvir o amigo, a ex-policial demonstrou não entender a reação dele.

"Não tô entendendo. Eu estava gritando com todo mundo aqui, até com o Diogo", afirmou Aline. Vinícius, no entanto, retrucou: "Diogo é Diogo, eu sou eu".

Mateus e Eva também tiveram uma conversa acalorada. A sister foi “tirar satisfação” com o brother após ouvi-lo mencionar seu nome durante um bate-papo com Camilla e Vitória Strada.

O arquiteto aproveitou para criticar a postura da fisioterapeuta no “Sincerão”. “Vocês não queriam se comprometer com mais ninguém e colocaram a gente [na Mira]. Por que, na hora do Sincerão, quando os meninos nos colocam na Mira, você fala 'não tem que dar explicação'?”, perguntou.

Ameaças

A “rinha de senhoras” parece estar mesmo instaurada no BBB 25. Durante a festa, Vilma expressou seu descontentamento com Joselma e declarou a pernambucana como seu alvo.

“Se tiver que botar pulseirinha vou botar com muito prazer. Ela vai estribuxar de medo, porque na hora que bota o alvo ela fala: é o jogo, gente! Quero ver quando colocar no dela! Vou ter o maior prazer de botar uma pulseira nela”, afirmou.

Já Diego Hypolito afirmou que, em um possível contragolpe, não hesitará em indicar Gabriel. "Eu não quero ser voto delas [Eva e Renata] e parei de ser voto delas. E eu acho que tem uma questão deles não me botarem, porque sabem que eu puxo o Gabriel. Se eu for votado pela casa, eu puxo o Gabriel na hora! Olha, me segura no Sincerão!", destacou o ginasta.



