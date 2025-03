A- A+

BBB 25: Maike concorda com crítica do público sobre sua liderança; saiba qual Brother recebeu resultado da Enquete do Líder no BBB 25

Horas antes de mais uma Prova do Líder, que acontece na noite de quinta-feira (13), Maike oi apresentado à opinião do público sobre sua liderança.



O paulista viu o resultado da enquete realizada no gshow, que apontou que sua liderança "Deu sono" e reagiu: "Concordo, concordo. Essa semana foi bem ruim para mim. É, foi bem ruim. Apesar de eu ter ganhado o Líder, estava muito mal emocionalmente. E é isso, bora!", avalia o brother.



Em seguida, Maike foi orientado a deixar o Apê do Líder e levar seus pertences ao quarto Fantástico. "Fui, é isso. Beijo mãe, te amo!", diz em seu último momento no quarto.





