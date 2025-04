A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Maike flerta com Renata e diz ter interesse na sister desde o início do reality O casal de participantes conversou sobre sua relação na anoite desta quarta (2) e Maike deixou clara sua intenção pela sister

Os participantes do BBB 25 Maike e Renata conversaram sobre sua relação na noite desta quarta (2), e Maike deixou clara a sua atração ´pela sister: flertou e deu a entender que tem interesse na dançarina desde o começo do programa.

"Ela acha que eu estou zoando, velho... há 80 dias, é uma brincadeira sem fim" diz o brother informação que Renata rebateu.

De acordo com a sister, não foram 80 dias de interesse por parte de Maike: "30 dias estavam desfocados". No início do programa, o nadador se envolveu com a participante Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa.

"Eu parei, desisto. A única prova de resistência que eu vou desistir. Oitenta dias de prova... nem Moisés foi tão tentado assim", brincou o brother durante a conversa.

