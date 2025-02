A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Maike leva punição "gravíssima" e casa se aproxima mais uma vez do "Tá com Nada" O brother teve como punição a perda de 500 estalecas

Na manhã desta quinta (13), Maike foi avisado pela produção do BBB 25 de que havia cometido uma infração gravíssima e, com isso, seria penalizado com a perda de 500 estalecas.

Essa punição deixa o saldo de estalecas próximo de enviar a casa para o “Tá com Nada” pela segunda vez.

Maike, que estava no Apê do Líder com os gêmeos João Gabriel e João Pedro, não entendeu o porquê da punição.

"Mas eu não sei o que eu fiz, mano!", questionou Maike.

"Nem eu. Eles têm que rever isso aí...", continuou João Gabriel.

Na sequência, a punição foi devidamente explicada. Durante a festa da quarta (12), Maike esteva no Apê do Líder sem a presença do Líder. O brother tomava banho no cômodo quando João Gabriel saiu para conversar com outras pessoas.



