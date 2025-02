A- A+

Mateus foi eliminado no Big Brother Brasil 2025 nesta terça-feira (18), com 65,3% dos votos. A emparedada Aline recebeu 24,63% e o pernambucano, Guilherme, foi o menos votado com 10,07% da preferência do público.

Em seu discurso de anúncio, o apresentador do BBB 25, Tadeu Schmidt, começou equiparando as duplas, embora o jogo agora seja individual.

Schimidt também alfinetou o brother sobre suas escolhas e jogadas no BBB 25 “Como achar esse equilíbrio entre o novo e o eterno? Acima de tudo, é preciso ter certeza de que nesse jogo tem que apostar. Tem que correr o risco. Não pode esperar passivamente. Não pode simplesmente deixar as cartas rodarem na mesa e ver o que acontece. Aí é contar muito com a sorte”, pontuou.

Ao final, o apresentador anunciou o resultado com a saída do arquiteto. “Sua última chance era escolher a carta certa e a jogada era mais óbvia. E você não percebeu. Quem sai hoje é você, Mateus”, disse.

Quem é Mateus?

Mateus Pires é arquiteto, tem 28 anos e nasceu em São José dos Campos (SP), mas se mudou para o Rio de Janeiro (RJ) quando tinha apenas dez. No BBB 25, entrou como a dupla da atriz Vitória Strada. Com a amiga, tem como momentos favoritos aqueles em que assistem a séries ou jogam juntos. Revela que os dois são muito competitivos quando disputam entre si, mas que sempre se respeitam e se apoiam.

Como foi formado o Paredão?

O quinto paredão do BBB 25 foi formado por indicação da líder Eva (Mateus), votos entre grupos (Aline e Guilherme) e a prova Bate e Volta, que salvou Diego Hypolito. A formação teve divisão da casa em dois grupos, onde os mais votados de cada lado foram para a berlinda.



