Big Brother Brasil BBB 25: Mesacast exibe o momento do beijo entre Aline e Thamiris; assista O assunto rendeu durante o dia de hoje na "casa mais vigiada do Brasil"

No programa Mesacast desta quinta (20), Giovanna Pitel exibiu o momento do rumoroso beijo entre Aline e Thamiris, durante a Festa da Líder Eva, que ocorreu na noite desta quarta (19).

O assunto foi dos mais comentados na "casa mais vigiada do Brasil" ao longo do dia de hoje. Apesar de os espectadores do pay-per-view não terem conseguido ver o momento do beijo, Gracyanne Barbosa compartilhou a notícia com algumas pessoas dentro da casa.

A ex-BBB Leidy Elin, convidada do Mesacast, comentou:

"Acho que foi só uma zoeirinha. Mas a Thamiris está carente e não é de hoje, né, gente? Não é a toa que deu o ataque ali no João", diz.

Confira o momento do beijo entre Aline e Thamiris

