BBB 25: "Não conseguiu sustentar uma escolha, imagina lá fora?", diz Aline sobre Diogo

Aline Patriarca anunciou, na tarde desta quinta-feira (6), que não pretende mais continuar o romance com Diogo Almeida no BBB 25. A sister foi indicada ao Paredão pelo próprio ator, o que gerou um grande debate com a volta de Gracyanne do Quarto Secreto.



Em conversa com Camilla, Thamiris e Mateus, Aline explicou que não vê mais futuro ao lado de Diogo, nem dentro nem fora do confinamento.

Aline disse aos colegas de coninamento que não quer ser vista como alguém que insiste em um relacionamento fadado ao fracasso, mesmo diante do seu carinho por Diogo, que não se conunde com cegueira emocional. Segundo a policial, a atitude dele ao indicá-la ao Paredão foi determinante para sua decisão.

“Não quero aparentar ser aquela mulher boboca e que está cega por um sentimento. Eu estou olhando para ele com carinho, sim, mas agora também com outro olhar”, disse Aline.

Aline afirmou que não pretende mais se envolver com Diogo dentro do jogo e nem cogita reatar a relação após o reality. "Se aqui dentro ele não conseguiu sustentar uma escolha, imagina lá fora?", questionou.



