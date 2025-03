A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: no Paredão, Aline e Vinícius se emocionam juntos A ex-dupla baiana disputam a permanência na casa do Big Brother Brasil ao lado da sister Thamiris. A eliminação acontece nesta terça (11).

Com a formação do oitavo Paredão do BBB 25, os brothers Aline, Vinícius e Thamiris disputam a permanência na casa do Big Brother Brasil.

Após a votação, a ex-dupla baiana Aline e Vinícius se emocionaram ao falar sobre a possível eliminação, que acontece nesta terça (11).

Na área externa da casa do BBB 25, a ex-dupla lamenta as indicações.

"Já é doído quando as pessoas se conhecem aqui, imagina quando se conhecem de fora. Eu tento não ter medo de sair, mas não tem como", afirma Vinícius.

"Por que a gente tinha que ir junto? Não me conformo", Aline chora ao lado do amigo.

