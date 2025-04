A- A+

REALITY SHOW BBB 25: pernambucano Guilherme Vilar vence prova de resistência e é o primeiro finalista O genro de Dona Delma foi o último a deixar a prova, com quase 12 horas

Pernambuco está na final do Big Brother Brasil 25. Com quase 12 horas de prova de resistência, o fisioterapeuta Guilherme Vilar, “o genro de Dona Delma”, garantiu sua vaga na disputa pelo prêmio milionário do reality, que acaba na próxima terça (22).

No momentos finais da Prova de Resistência, que começou nessa quinta (17) e só se encerrou hoje (18), apenas Guilherme e cearense Renata Saldanha resistiam.

A cearense, porém, não resistiu ao cansaço e desistiu da disputa. O pernambucano caiu no choro, de emoção, e foi parabenizado pela concorrente. Guilherme reconheceu a força da bailarina:

“Tu é demais. Eu vi que você estava indo além do que você podia. Que mulher forte. Você merece demais estar nessa final".

Vitória Strada, João Pedro e Renata estão no último Paredão desta edição do BBB. Apenas uma pessoa será eliminada, neste domingo (20), enquanto as outras duas juntam-se a Guilherme na final.

