TELEVISÃO BBB 25: O que esperar da 25ª edição do reality, que terá início dia 13 de janeiro Entre as novidades, programa terá dinâmica inédita de jogo em duplas e decoração com o tema 'Fábrica de Sonhos'

A casa mais vigiada do Brasil está prestes a abrir suas portas para a 25ª edição, e a Globo já dá um gostinho do que vem por aí. Para comemorar suas bodas de prata, o reality show ganhou uma chamada promocional especial nesta quarta-feira, 1º de janeiro. A emissora trouxe Christina Rocha, ex-apresentadora do "Casos de família", do SBT, para divulgar as novidades do programa, ao lado de Juliette Freire, campeã do BBB 21, e Beatriz Reis, ex-participante da edição anterior.

No vídeo, Christina Rocha brinca com sua experiência mediando conflitos no "Casos de família", afirmando que entende tudo sobre casais, amigos e confusões familiares, reforçando a nova dinâmica do reality.

Juliette provoca a curiosidade ao questionar: "Quem serão as duplas que vão entrar na casa?". Christina, aproveitando seu histórico, responde: "De duplas, de casais, de amigos e de confusão em família eu entendo demais!". A campanha traz novidades sobre a nova fórmula do programa.

Estreia marcada e dinâmica em duplas

Com estreia confirmada para o dia 13 de janeiro de 2025, o BBB 25 será jogado em duplas, uma dinâmica inédita na história do programa. A grande novidade é que as duplas devem ter algum laço pessoal: melhores amigos, casais, irmãos, parentes ou até mesmo uma avó e neto.





A interação promete ser intensa, mas a Globo ainda não revelou se as duplas competirão juntas até o fim ou se serão separadas em algum momento da disputa. Apesar da mudança, a divisão entre os grupos Pipoca e Camarote, consolidada desde 2020, segue firme.

O cronograma de pré-produção já foi definido: os Pipocas entram no hotel entre os dias 4 e 5 de janeiro, enquanto os Camarotes serão confinados entre os dias 5 e 6. Todos serão isolados e ficarão sem contato externo até serem levados ao estúdio.

A dinâmica do confinamento em duplas, no entanto, traz uma peculiaridade: apesar de jogarem juntos, apenas um participante levará o prêmio final. O BBB 25 também trará dinâmicas já consagradas, como o Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha.

Tadeu Schmidt no comando e novas atrações

Tadeu Schmidt segue como apresentador principal do BBB, mantendo sua parceria com o programa até 2027. Com sua saída recente da Globo, Boninho, que comandava o reality desde 2002, passa o bastão para Rodrigo Dourado, que assume a direção de gênero. Enquanto isso, a equipe da #RedeBBB ganha reforços:

Giovanna Pitel, Ed Gama e Vitor diCastro apresentarão o Mesacast BBB no Multishow;

Beatriz Reis e Thiago Oliveira comandarão flashes do programa na TV Globo;

Gil do Vigor e Ceci Ribeiro serão os anfitriões do Bate-papo BBB, responsável pelas primeiras entrevistas dos eliminados.

Nessa edição é o Big Show que substitui A Eliminação, no Multishow. Sob o comando de Ana Clara, o programa irá ao ar ao vivo, com dinâmicas exclusivas e convidados, ampliando o debate sobre o que acontece dentro da casa.

Outra novidade é o retorno de Rodrigo Sant’Anna ao programa. O humorista, conhecido por personagens como Carol Paixão e Regina Célia, fará um quadro de humor durante a temporada, trazendo diversão ao longo da programação.

Decoração em comemoração aos 60 anos da TV Globo

O tema da decoração deste ano é “Fábrica dos Sonhos”, uma homenagem aos 60 anos da TV Globo. Os ambientes da casa foram inspirados nas histórias que a emissora contou ao longo das décadas.

Um dos quartos será de época, remetendo às novelas clássicas, enquanto o quarto do líder trará elementos exclusivos, como uma poltrona personalizada.

